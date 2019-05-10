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Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков

17 мая в 12:42 Банки и кредитование 2 844 Иван Тихонов
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Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил о готовности законопроекта о повышении порог страхования вкладов до 10 млн рублей с нынешних 1.4 млн рублей. Новелла затронет только некоторые категории вкладчиков: в частности, тех граждан, на счетах которых лежат высокие остатки средств, полученных, например, в результате продажи недвижимости или полученных по наследству, пишут РИА Новости.

Стоит отметить, что законопроект разрабатывался АСВ совместно с Банком России. Еще в прошлом году глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что предложения АСВ будут одобрены. Поясняя позицию регулятора, она уточнила: «Когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, суммы на счете скапливается больше застрахованных 1,4 миллиона рублей. Здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить. Эти совместные предложения у нас отработаны с АСВ».

Ранее АСВ обнародовало данные о выплатах компенсаций вкладчикам рухнувших банков. Так, за пятнадцать лет действия системы было выплачено 1.9 трлн рублей компенсаций по 486 случаям. Как результат, страховое возмещение получили 4 млн вкладчиков.
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Люшин Андрей (Заместитель председателя правления, Локо-Банк)

Как Вы оцениваете законопроект, повышающий порог страхования вкладов до 10 млн рублей?

Законопроект о повышении суммы предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей имеет два последствия. Первое – для вкладчика. В случае повышения предела, безусловно, людям будет намного спокойнее хранить свои деньги в банках на депозитных счетах, так как они будут уверены в безопасности средств и их возмещении в ситуации наступления страхового случая у банка.

Второе – для самих банков. Здесь стоит подробнее разобраться в том, откуда берутся те деньги, из которых осуществляются страховые выплаты. Система страхования вкладов функционирует таким образом, что в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года каждый банк делает обязательные взносы из своего бюджета в общий страховой фонд, из которого потом деньги будут выплачены конечному потребителю банковских услуг. Важно понимать, что если сегодня предел страхования вклада на одного потребителя – 1,4 млн рублей, то банк вносит в общий страховой «котел» одну сумму. Если же предел поднимется до 10 млн рублей, то и банковские расходы по этой статье увеличатся пропорционально: в 7 раз. От такого повышения затрат может очень сильно измениться и вся политика банков по отношению к их предложениям для клиентов. Поэтому данная инициатива хоть и имеет явный положительный эффект, все же может и негативно сказаться на всей сфере банковских услуг.

Левушкин Константин (Заместитель Председателя правления Банка "НЕЙВА")

Как Вы оцениваете законопроект, повышающий порог страхования вкладов до 10 млн рублей?

Любую инициативу, связанную с повышением выплат компенсаций вкладчикам банков, прекративших работу, мы с радостью поддерживаем. Такие меры повышают доверие вкладчиков к банкам, выравнивают конкуренцию на рынке (вкладчикам крупных банков с госучастием де-факто потеря вкладов не грозит, такие банки никогда не потеряют лицензию). Даже если сейчас идет речь не о всех, а только об особой категории вкладчиков, инициатива все равно положительная. Важно только одно – с увеличением страховой суммы для них в более чем 7 раз, с 1,4 до предлагаемых 10 млн. рублей, не должен кратно вырасти объем ежеквартальных выплат банков в страховой фонд. Эти выплаты уже сейчас довольно велики; кроме того, с 1 января текущего года выплаты идут не только за физлиц, но и субъектов малого бизнеса, поскольку вклады этой категории клиентов теперь также застрахованы. Оптимальным вариантом было бы небольшое увеличение взносов.

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