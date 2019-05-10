Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил о готовности законопроекта о повышении порог страхования вкладов до 10 млн рублей с нынешних 1.4 млн рублей. Новелла затронет только некоторые категории вкладчиков: в частности, тех граждан, на счетах которых лежат высокие остатки средств, полученных, например, в результате продажи недвижимости или полученных по наследству, пишут РИА Новости.



Стоит отметить, что законопроект разрабатывался АСВ совместно с Банком России. Еще в прошлом году глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что предложения АСВ будут одобрены. Поясняя позицию регулятора, она уточнила: «Когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, суммы на счете скапливается больше застрахованных 1,4 миллиона рублей. Здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить. Эти совместные предложения у нас отработаны с АСВ».



Ранее АСВ обнародовало данные о выплатах компенсаций вкладчикам рухнувших банков. Так, за пятнадцать лет действия системы было выплачено 1.9 трлн рублей компенсаций по 486 случаям. Как результат, страховое возмещение получили 4 млн вкладчиков.