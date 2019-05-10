Банки имеют достаточно средств для наращивания объемов кредитования

Запас капитала в банковском секторе РФ является достаточным для наращивания объемов кредитования, ели это будет позволять потенциал экономики. Об этом в ходе выступления в ГД заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.



Он сказал: «Банковский сектор на конец 2018 года и сейчас он готов, с точки зрения своего финансового состояния, капитала и ликвидности, нарастить объем кредитных вложений, если будет соответствующий потенциал в экономике... Банковский сектор имеет адекватный запас капитала для наращивания кредитования».



По его словам, рост потребительского кредитования значительно опережает рост в корпоративном секторе.



Зампред указал на опасность чрезмерного роста объемов потребительских кредитов как для банков, так и для населения. Поэтому Центробанк тщательно мониторит за развитием данного сектора кредитования.



Он сказал: «Есть угроза того, что это [рост потребительского кредитования] может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. Поэтому мы принимаем меры по сдерживанию темпов роста. Мы меры ввели. Пока это не привело к видимому падению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели снижаются. Мы будем внимательно за этим следить».



Тулин также добавил, что рост количества потребительских кредитов – «объективный процесс и его не нужно запрещать». Он также указал на тесную связь существенного роста потребительского кредитования со снижением уровня жизни россиян.



Зампред ЦБ заявил: «У нас в течение нескольких лет, начиная с 2015 года по 2017 год, наблюдалось ежегодное снижение реальных доходов населения. Люди вообще стали меньше потреблять существенно. В 2018 минувшем году где-то стабилизировалась эта ситуация. По крайней мере, падение прекратилось реальных доходов чисто статистически... Люди уже, наверное, устали дальше проводить такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать сложившийся уровень потребления, чтобы дальше не снижать его».



Как сообщалось ранее, согласно информации информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора РФ», розничное кредитование за прошлый год выросло на 22,8%, в то время как корпоративное – только на 5,8%.