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Появился новый способ хищения средств через терминалы Сбербанка
20 мая в 11:13 Банки и кредитование 0 213 Васильева Елена
Увеличилось количество жалоб клиентов Сбербанка на хищения средств при помощи терминалов по всей России. Газета «Коммерсантъ» рассказала сегодня об алгоритме мошенничества: злоумышленник начинает операцию без карты, не завершает ее и отходит от терминала, который дает на завершение начатой операции 90 секунд, если следующий клиент в этот период вставит в терминал свою карту, то средства будут списаны с нее по запросу предыдущего клиента.
Источники издания отмечают, что первые сигналы о таких хищениях появились еще полгода назад, однако за последние две недели количество клиентов, обратившихся в полицию по такому поводу, резко выросло. Хищения во всех случаях имело место при наличии очереди к платежному терминалу.
В Сбербанке заявили о защищенности всех систем самообслуживания и рекомендовали быть внимательными к информации на экране терминала, а также обязательно обратить внимание на подозрительных лиц поблизости.
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