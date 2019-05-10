Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета

Сбербанк в тестовом режиме запустил программу, которая позволяет снимать наличные в банкоматах, не открывая банковского счета. Такой возможностью можно воспользоваться при переводе денег через «Сбербанк Онлайн». Для получения средств нужно только ввести код денежного перевода. Об этом информагентству ТАСС сообщили в колл-центре Сбербанка.



Собеседник агентства рассказал: «Перевод называется «До востребования», он еще не всем доступен, он только начинает реализовываться. А так вообще можно будет отправить перевод через веб-версию «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение для Android и iOS. Получить перевод можно наличными в банкомате, а также в отделении банка при наличии документа, удостоверяющего личность, и контрольного номера перевода». Он также уточнил, что отправитель должен сообщить контрольный номер денежного перевода получателю.



Минимальная сумма такого денежного перевода составляет 100 рублей. Сотрудник колл-центра добавил: «И суммы должны быть кратные 100, 500, 1000». Это связано с отсутствием в банкоматах купюр менее 100 рублей. Комиссия составляет при таких переводах 1,5%, от минимума в 30 рублей и до максимальной суммы в 1000 рублей.



Пресс-служба кредитной организации сообщила о тестировании новых услуг переводов. В пресс-службе также сказали: «Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку».