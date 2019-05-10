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Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета
Сегодня в 18:23 Банки и кредитование 0 58 Васильева Елена
Сбербанк в тестовом режиме запустил программу, которая позволяет снимать наличные в банкоматах, не открывая банковского счета. Такой возможностью можно воспользоваться при переводе денег через «Сбербанк Онлайн». Для получения средств нужно только ввести код денежного перевода. Об этом информагентству ТАСС сообщили в колл-центре Сбербанка.
Собеседник агентства рассказал: «Перевод называется «До востребования», он еще не всем доступен, он только начинает реализовываться. А так вообще можно будет отправить перевод через веб-версию «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение для Android и iOS. Получить перевод можно наличными в банкомате, а также в отделении банка при наличии документа, удостоверяющего личность, и контрольного номера перевода». Он также уточнил, что отправитель должен сообщить контрольный номер денежного перевода получателю.
Минимальная сумма такого денежного перевода составляет 100 рублей. Сотрудник колл-центра добавил: «И суммы должны быть кратные 100, 500, 1000». Это связано с отсутствием в банкоматах купюр менее 100 рублей. Комиссия составляет при таких переводах 1,5%, от минимума в 30 рублей и до максимальной суммы в 1000 рублей.
Пресс-служба кредитной организации сообщила о тестировании новых услуг переводов. В пресс-службе также сказали: «Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку».
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