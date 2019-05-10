Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке с 25 мая

Сбербанк снижает с 25 мая уровень ставок по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта. Об этом глава банка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров.



Греф сказал: «С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта».



Он также заявил, что снижение ставок по ипотечным кредитам является мировой тенденцией.