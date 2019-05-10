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Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке с 25 мая
24 мая в 12:36 Банки и кредитование 0 223 Васильева Елена
Сбербанк снижает с 25 мая уровень ставок по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта. Об этом глава банка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров.
Греф сказал: «С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта».
Он также заявил, что снижение ставок по ипотечным кредитам является мировой тенденцией.
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