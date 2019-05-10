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Количество обналиченных через российские банки средств снизилось в I квартале в 2,3 раза
24 мая в 18:21 Банки и кредитование 0 149 Васильева Елена
Объем обналиченных через российские банки средств снизился в I квартале текущего года в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составляет 26,8 миллиарда рублей. Объем сомнительных транзитных операций также снизился вдвое и составляет 173,9 миллиарда рублей. Об этом информагентству ТАСС сообщили в Банке России.
В комментариях пресс-службы регулятора заявили: «В 2019 году Банк России продолжил работу по сокращению объемов сомнительных операций. В первом квартале текущего года устойчивая динамика снижения таких объемов, которая наблюдалась в течение 2018 года, сохранилась».
Объем вывода денег за рубеж стабилизировался на уровне 16,6 миллиардов рублей.
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