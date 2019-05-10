Услуга по снятию денег по СМС заработает в Сбербанке к концу лета

Услуга Сбербанка по снятию наличных без банковской карты по СМС будет внедрена во всех терминалах самообслуживания до конца лета. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.



Греф сообщил: «Услуга перевода денежных средств через Сбербанк-онлайн со снятием наличных без банковской карты будет доступна во всех терминалах самообслуживания банка и для всех клиентов до конца лета».