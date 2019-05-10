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Услуга по снятию денег по СМС заработает в Сбербанке к концу лета
24 мая в 18:42 Банки и кредитование 0 188 Васильева Елена
Услуга Сбербанка по снятию наличных без банковской карты по СМС будет внедрена во всех терминалах самообслуживания до конца лета. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф сообщил: «Услуга перевода денежных средств через Сбербанк-онлайн со снятием наличных без банковской карты будет доступна во всех терминалах самообслуживания банка и для всех клиентов до конца лета».
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