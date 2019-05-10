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Количество выпущенных в оборот карт «Мир» приближается к 60 миллионам

29 мая в 15:22 Банки и кредитование 0 201 Васильева Елена
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Доля платежных карт «Мир» в объеме эмиссии в России превышает 20%, достигнув практически 60 миллионов. Об этом в ходе международного форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019» рассказал генеральный директор национальной платежной системы Владимир Комлев.

Он сказал: «Если смотреть на более свежие цифры, то это почти уже 60 млн карт. 59,5 млн карт на сегодняшний день уже выпущено. Это уже больше 20% по объему эмиссии».

Комлев также отметил рост количества транзакций по платежным картам «Мир». Он добавил: «Доля платежной карты «Мир» в торговом обороте... приблизилась к 17% от российского рынка - это 16,9%. Рост продолжается. И мы на сегодняшний момент видим, насколько это нашло отражение в транзакционной активности Только в апреле межбанковских транзакций было почти 179 млн в платежной системе «Мир». Если считать все транзакции, межбанковские и внутрибанковские, эта цифра превысила 0,5 млрд транзакций».

Он отметил и рост популярности социальных карт на базе платежной системы «Мир».
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