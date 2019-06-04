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Верховный суд констатирует пик взысканий долгов через судебные приказы
3 июня в 16:21 Банки и кредитование 1 277 Иван Тихонов
Согласно данным Верховного суда, в 2018 году более 90% решений о взыскании долгов было осуществлено судами в рамках упрощенного производства. Мировые судьи и суды общей юрисдикции получили 5.6 млн требований о взыскании от кредиторов, а удовлетворили – около 5.5 млн дел, из которых более 90% - по судебному приказу.
Упрощенное производство по взысканию долгов заработало в 2016 году. Уже в 2017 году из 3.8 млн судебных дел 86% были разрешены в рамках упрощенного производства, тогда как в 2015 году только половина рассматриваемых дел попала «под приказ». Таким образом, можно констатировать, что взыскание посредством судебных приказов достигло пиковых значений.
Параллельно с судебными приказами активно развивается еще один инструмент взыскания долгов: исполнительная подпись нотариуса. Так, в прошлом году на кредитных договорах было поставлено 25.5 тысяч исполнительных надписей, а за I квартал текущего года кредитные организации получили уже 8 тысяч таких надписей.
Со своей стороны, правозащитники указывают на то, что упрощенное производство может спровоцировать массовое нарушение прав граждан, которые, в силу короткого срока оспаривания решения, могут не успеть защитить себя, пишет «Ъ». Причины затягивания с оспариванием могут не зависеть от должников: например, письмо с приказом о взыскании может затеряться на почте или человек может отсутствовать по месту жительства и т.д.
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Хотелось бы прокомментировать, в частности, проблемы, возникающие на практике у Должников при отмене судебных приказов.
Ранее Должники практически беспрепятственно могли отменить судебный приказ, поскольку срок для подачи возражений исчислялся с даты его получения. Должник, который узнал о наличии судебного приказа, например, при списании денежных средств в рамках исполнительного производства, или, обнаружив информацию о себе на сайте службы судебных приставов, мог прийти в суд, получить на руки копию судебного приказа и подать свои возражения. При этом, если в материалах дела имелась информация о том, что почтовая корреспонденция судом направлялась, но вернулась обратно, это, как правило, не влияло на отмену.
В конце декабря 2016 года произошли изменения в части правил исчисления сроков для отмены судебных приказов.
Как разъяснено в п. п. 32, 33, 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 62 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" начало течения десятидневного срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа (статья 128 ГПК РФ, часть 3 статьи 229.5 АПК РФ) исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, установленного организациями почтовой связи (например, ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок хранения почтовой корреспонденции).
На практике это привело к тому, что, зачастую Должник из-за короткого срока хранения почтовой корреспонденции, не успевает ее получить, а, следовательно, считается, извещенным о наличии в отношении него судебного приказа.
В этой части целесообразно будет увеличить сроки для подачи возражений относительно судебных приказов и хранения судебной почтовой корреспонденции до 15 дней.