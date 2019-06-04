Верховный суд констатирует пик взысканий долгов через судебные приказы

Согласно данным Верховного суда, в 2018 году более 90% решений о взыскании долгов было осуществлено судами в рамках упрощенного производства. Мировые судьи и суды общей юрисдикции получили 5.6 млн требований о взыскании от кредиторов, а удовлетворили – около 5.5 млн дел, из которых более 90% - по судебному приказу.



Упрощенное производство по взысканию долгов заработало в 2016 году. Уже в 2017 году из 3.8 млн судебных дел 86% были разрешены в рамках упрощенного производства, тогда как в 2015 году только половина рассматриваемых дел попала «под приказ». Таким образом, можно констатировать, что взыскание посредством судебных приказов достигло пиковых значений.



Параллельно с судебными приказами активно развивается еще один инструмент взыскания долгов: исполнительная подпись нотариуса. Так, в прошлом году на кредитных договорах было поставлено 25.5 тысяч исполнительных надписей, а за I квартал текущего года кредитные организации получили уже 8 тысяч таких надписей.



Со своей стороны, правозащитники указывают на то, что упрощенное производство может спровоцировать массовое нарушение прав граждан, которые, в силу короткого срока оспаривания решения, могут не успеть защитить себя, пишет «Ъ». Причины затягивания с оспариванием могут не зависеть от должников: например, письмо с приказом о взыскании может затеряться на почте или человек может отсутствовать по месту жительства и т.д.