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Риска «кредитной спирали» на ипотечном рынке нет
Сегодня в 13:55 Банки и кредитование 0 101 Васильева Елена
На данный момент Минфин не видит риска появления на отечественном ипотечном рынке «кредитной спирали». Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Такие опасения были ранее высказаны Центробанком. Имеется ввиду ситуация, когда рост объемов ипотечного кредитования приводит к росту цен на жилую недвижимость, и наоборот. «Кредитная спираль», как заявили в ЦБ РФ, является характерным признаком периода ипотечного бума.
Моисеев сказал: «На данном этапе – нет. Мне кажется, что до этой «спирали» еще очень далеко. Мне кажется, что у нас такой проблемы нет».
По данным Центробанка, долги по ипотечным кредитам растут слишком быстро. В период с октября прошлого по апрель текущего года рост составлял 24,7%. Самыми рискованными являются ипотеки с первым взносом ниже 20%.
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