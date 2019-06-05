Клиентов банков могут обязать подтверждать электронную почту

Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил о том, что регулятор считает целесообразным введение верификации электронных адресов банковских клиентов-физлиц. Это необходимо ради минимизации риска получения банковских данных клиентов злоумышленниками.



В Центробанке указывают на то, что довольно часто электронный адрес, указываемый гражданином при получении банковских услуг, устаревает, либо может быть взломан. Таким образом, корпоративные письма от банков с информацией, например, о выписках по счетам, могут попасть в руки мошенников. Сегодня кредитные организации не запрашивают данные об изменении электронной почты, а клиенты нередко забывают, какой адрес указывали при заполнении анкеты.



Российские банки верифицируют только телефонные номера граждан, а вскоре эта мера будет усилена законопроектом по обмену информацией по сим-картам, пишет «Ъ». Верификацию же по электронному адресу довольно сложно реализовать технически, ввиду множества почтовых сервисов и разнообразия систем. Между тем, стоит задача верификации почты как новых адресов, так и уже существующих, подчеркивает г-н Сычев.



Ради решения задачи ЦБ совместно с отдельными банками запустили пилотный проект, в ходе которого прорабатываются способы подтверждения электронной почты.