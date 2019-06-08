|
По прогнозам главы Сбербанка, ипотечные ставки будут снижаться
7 июня в 13:27 Банки и кредитование 0 144 Васильева Елена
Глава Сбербанка России Герман Греф прогнозирует снижение ставок по ипотечным кредитам, однако затрудняется конкретизировать сроки.
В кулуарах ПМЭФ он сказал журналистам: «Ставки будут идти вниз, вопрос – каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре – 8%».
Снижение к 2024 году средней ипотечной ставки до 7,9% годовых является одной из приоритетных целей нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом ожидаемое число выдаваемых ипотек к 2024 году должно достигнуть 1,13 млн.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством7 июня в 17:42 Бизнес
Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам7 июня в 17:16 Финансовые рынки
Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка7 июня в 16:26 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Песков: выполнение минских договоренностей может стать основой для улучшения отношений Киева и Москвы Верховный суд констатирует пик взысканий долгов через судебные приказы Роспотребнадзор заявляет о росте заболеваемости ожирением среди российских граждан Президент РФ провел совещание, посвященное развитию ИИ