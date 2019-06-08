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По прогнозам главы Сбербанка, ипотечные ставки будут снижаться

7 июня в 13:27 Банки и кредитование 0 144 Васильева Елена
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Глава Сбербанка России Герман Греф прогнозирует снижение ставок по ипотечным кредитам, однако затрудняется конкретизировать сроки.

В кулуарах ПМЭФ он сказал журналистам: «Ставки будут идти вниз, вопрос – каким темпом и сколько лет займет переход к психологически важной цифре – 8%».

Снижение к 2024 году средней ипотечной ставки до 7,9% годовых является одной из приоритетных целей нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом ожидаемое число выдаваемых ипотек к 2024 году должно достигнуть 1,13 млн.
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