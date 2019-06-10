Персональные данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе

В открытом доступе, по сегодняшнему сообщению газеты «Коммерсантъ», оказались персональные данные клиентов банка «Хоум кредит», ОТП Банка и Альфа-банка.



Согласно данных издания, утечка информации затронула интересы около 900 тысяч российских граждан, чьи персональные данные оказались в выложенных в интернет в конце мая базах данных.



Были обнаружены, в частности, две клиентские базы Альфа-банка, в одной из которых содержится информация о более 55 тыс. граждан, в основном проживающих в Северо-Западном федеральном округе, однако эти данные могут быть устаревшими. В открытом доступе оказались данные около полутысячи сотрудников МВД, а также 40 – ФСБ. Вторая база содержит данные 2028-19 годов и содержит данные 504 человек, включающие, кроме имен и номеров телефонов, паспортные данные, даты рождения и сведения о состоянии счетов.



Две другие базы содержат сведения о клиентах банков «Хоум кредит» и ОТП. Первая содержит сведения о 24,4 тыс. клиентов банка «Хоум кредит», проживающих, в большинстве, в Волгоградской области. В обнародованной базе ОТП содержатся данные 800 тысяч российских граждан за 2013 год.



Газета «Коммерсантъ» сообщает, что в пресс-службе Альфа-банка рассказали о проводящихся проверках актуальности опубликованной информации. Банк «Хоум кредит» принимает меры по выяснению происхождения данных. В ОТП Банке сообщили о том, что у них утечки информации зафиксировано не было.