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Роскомнадзор планирует блокировать ресурс, содержащий клиентские базы трех банков
10 июня в 13:16 Банки и кредитование 0 226 Васильева Елена
Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки разместившего персональные данные клиентов Альфа-банка, ХКФ-банка и ОТП Банка, ресурса. Об этом пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил сегодня журналистам.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке персональных данных 900 тысяч российских граждан.
Ампелонский сказал: «Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей – конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создаёт большие риски нарушения прав граждан. Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, – это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим».
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