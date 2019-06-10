Роскомнадзор планирует блокировать ресурс, содержащий клиентские базы трех банков

Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки разместившего персональные данные клиентов Альфа-банка, ХКФ-банка и ОТП Банка, ресурса. Об этом пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил сегодня журналистам.



Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке персональных данных 900 тысяч российских граждан.



Ампелонский сказал: «Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей – конечно, нахождение такого количества личных данных в таком объеме создаёт большие риски нарушения прав граждан. Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, – это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим».