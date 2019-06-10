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Комитет ГД одобрил налоговые льготы при оформлении ипотечных каникул
10 июня в 17:54 Банки и кредитование 0 225 Васильева Елена
Комитет ГД по бюджету и налогам дал ни жней палате парламента рекомендацию принять во II чтении проект закона, согласно которого материальная выгода, полученная при реализации гражданами права на ипотечные каникулы, освобождается от налогообложения.
В ходе дополнительного экспертного рассмотрения принятого ранее закона об ипотечных каникулах, было установлено, что предоставленные заемщику ипотечные каникулы повлекут за собой связанные с безвозмездным пользованием денежными средствами налоговые последствия. Согласно действующего Налогового кодекса, полученные в ходе ипотечных каникул доходы заемщика в виде разницы между суммой фактически уплаченных процентов и суммой процентов, начисленных по уровню ставки в 2/3 от уровня ставки рефинансирования, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ в 35%.
В пояснительной записке к документу сказано: «В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками».
В этой связи предложено освободить воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы граждан от уплаты НДФЛ.
Член комитета по финрынку Дмитрий Скриванов сказал: «Ипотечные каникулы – это не способ заработка, это просто возможность сохранить жилье для тех, кто попал в трудную ситуацию. Да, они экономят на процентах в эти льготные месяцы. С экономической точки зрения – это бесплатное пользование средствами, а с чисто человеческой позиции – обязывать их платить НДФЛ в этот период нецелесообразно. Думаю, эти поправки многим облегчат жизнь».
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