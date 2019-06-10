Сбербанк запустил услугу переводов с выдачей наличных в банкомате

Сбербанком запущен сервис денежных переводов с получением наличных в банкомате или офисе банка. Для отправки средств необходимо знать только номер мобильного телефона получателя или его ФИО. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.



В пресс-релизе приводятся слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова: «Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода».



Размер комиссии за такие переводы составляет1,5% от суммы, минимум 30 рублей, но не более 1000 рублей.



Отправить средства можно в любое время, используя сервис Сбербанк Онлайн, а получить в любом банкомате Сбербанка с функцией выдачи наличных или же в офисе банка. Для осуществления перевода необходимо знать только ФИО или номер мобильного телефона получателя. До момента получения перевода он может быть отменен отправителем. Для получения средств нужно указать только секретный код из смс.