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Набиуллина: снижение уровня ключевой ставки приведет к снижению ипотечных ставок
14 июня в 17:50 Банки и кредитование 0 180 Васильева Елена
Принятое сегодня решение Банка России о снижении уровня ключевой ставки до 7,5% закрепляет тенденцию к снижению ставок по ипотеке и кредитам. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она сказала: «В апреле – мае ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам. Принятое сегодня решение о снижении ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции».
По ее словам, смягчение кредитных условий произошло в результате изменения ожиданий участников финрынка. Они вызваны снижением ключевой ставки ЦБ РФ, как и коррекцией ожиданий доходности на внешних рынках на фоне изменений в риторике наиболее крупных центральных банков.
Набиуллина пояснила: «В этих условиях снижаются доходности ОФЗ, что создает потенциал для снижения депозитно-кредитных ставок».
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