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ЦБ разработал проект системы определения индивидуального рейтинга заемщиков-физлиц
28 июня в 14:45 Банки и кредитование 1 117 Иван Тихонов
Центробанк обнародовал доклад о перспективах развития в РФ системы присвоения индивидуального рейтинга субъектам кредитной истории. Документ представлен для обсуждения экспертному сообществу и участникам рынка. Сейчас рейтинг заемщиков рассчитывает бюро кредитных историй, полагаясь на собственные методики и данные, входящие в кредитную историю.
Как правило, рейтинг предоставляется по запросу либо самому субъекту кредитной истории, либо потенциальному кредитору. Между тем, расчет индивидуального рейтинга не является обязательным для бюро кредитных историй.
Регулятор указывает на необходимость повышения доступности услуг бюро и повышения их качества. Вдобавок, присвоение индивидуального рейтинга призвано повысить финансовую грамотность населения, подчеркивают в ЦБ.
Дабы приступить к разработке методики, участникам рынка необходимо договориться о таких условиях: обязательность услуги по расчету индивидуального рейтинга, критерии предоставления рейтинга физлицам, а также необходимость квалификационной оценки методик бюро кредитных историй по расчету рейтинга либо создание унифицированного индивидуального рейтинга.
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Как Вы оцениваете инициативу по разработке системы рейтингования заемщиков-физлиц?
Кредитование физических лиц является одним из основных направлений банковской деятельности в текущих реалиях. Маркетинговая политика ведущих банков на рынке кредитных продуктов дает неплохие результаты — все большее число россиян рассматривают банковский кредит на покупку дорогостоящих товаров длительного пользования как альтернативу собственным сбережениям или займу у родственников и знакомых.
Потребительские кредиты ускоряют получение определенных благ, которые они могли бы иметь в будущем, собрав средства, необходимые для покупки этих ценностей или услуг. В то время как юридические лица обращают заемные средства в актив для дальнейшего получения дохода. Однако высокая доля потребительских кредитов, как результат, в том числе и низкой финансовой грамотности населения, является причиной возникновения ситуации, в которой мы можем наблюдать рост уровня жизни при снижении доходов граждан РФ.
Так же не стоит забывать и о том, что российская банковская система, столкнувшись с возрастающими факторами уязвимости, переживает серьезнейший кризис. Как следствие осложнения экономической ситуации возросла доля неработающих кредитов, выросли риски для финансовых организаций из-за принятия новых мер регулирования, в том числе в области валютного контроля.
На фоне вышеуказанных проблем инициатива по разработке системы рейтингования заемщиков-физлиц может рассматриваться как мера по увеличению числа своевременно возвращенных кредитов, выданных физическим лицам. На данный момент это важная проблема, особенно актуальная для большинства кредитных учреждений, занимающихся розничным бизнесом. Повсеместное использование данного рейтинга позволит банкам учесть более широкий спектр причин и условий наступления потерь по выданным ссудам. Для граждан — это актуальный инструмент для оценки собственных финансовых возможностей.