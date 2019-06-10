ЦБ разработал проект системы определения индивидуального рейтинга заемщиков-физлиц

Центробанк обнародовал доклад о перспективах развития в РФ системы присвоения индивидуального рейтинга субъектам кредитной истории. Документ представлен для обсуждения экспертному сообществу и участникам рынка. Сейчас рейтинг заемщиков рассчитывает бюро кредитных историй, полагаясь на собственные методики и данные, входящие в кредитную историю.



Как правило, рейтинг предоставляется по запросу либо самому субъекту кредитной истории, либо потенциальному кредитору. Между тем, расчет индивидуального рейтинга не является обязательным для бюро кредитных историй.



Регулятор указывает на необходимость повышения доступности услуг бюро и повышения их качества. Вдобавок, присвоение индивидуального рейтинга призвано повысить финансовую грамотность населения, подчеркивают в ЦБ.



Дабы приступить к разработке методики, участникам рынка необходимо договориться о таких условиях: обязательность услуги по расчету индивидуального рейтинга, критерии предоставления рейтинга физлицам, а также необходимость квалификационной оценки методик бюро кредитных историй по расчету рейтинга либо создание унифицированного индивидуального рейтинга.