|
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных на дебетовые карты внутри банка
Сегодня в 12:40 Банки и кредитование 0 115 Васильева Елена
Сбербанк запустил услугу денежных переводов с кредитных на дебетовые карты между клиентками банка. Об этом сообщил информагентству ТАСС представитель пресс-службы кредитной организации.
Перевести средства с кредитной карты на дебетовую, открытую в рублях, можно по номеру карты или телефона. Средства на дебетовую карту поступают моментально.
Представитель пресс-службы банка рассказал, что комиссия за данную услугу составляет 3% от суммы перевода, однако не менее 390 рублей, как за снятие денег с кредитной карты в банкомате Сбербанка. Сумма комиссии не различается в зависимости от региона.
Такая возможность появилась 25 июня в веб-версии сервиса «Сбербанк Онлайн», позднее данным функционалом можно будет воспользоваться и через мобильное приложение.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
НАТО ожидает возвращения России к ДРСМД до 2 августаСегодня в 16:04 Внешняя политика
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях поднялась до 7,36%Сегодня в 15:12 Банки и кредитование
Роскачество провело проверки детских смесейСегодня в 11:24 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Госдумой принят в III чтении проект закона о выплате компенсаций по ипотечным кредитам многодетным семьям Размер пособия на детей от полутора до трех лет уровняют с региональным прожиточным минимумом ребенка В Минздраве назвали вид рака с самым высоким процентом летальных исходов Премьером подписано постановление, запрещающее повышение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции