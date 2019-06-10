Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных на дебетовые карты внутри банка

Сбербанк запустил услугу денежных переводов с кредитных на дебетовые карты между клиентками банка. Об этом сообщил информагентству ТАСС представитель пресс-службы кредитной организации.



Перевести средства с кредитной карты на дебетовую, открытую в рублях, можно по номеру карты или телефона. Средства на дебетовую карту поступают моментально.



Представитель пресс-службы банка рассказал, что комиссия за данную услугу составляет 3% от суммы перевода, однако не менее 390 рублей, как за снятие денег с кредитной карты в банкомате Сбербанка. Сумма комиссии не различается в зависимости от региона.



Такая возможность появилась 25 июня в веб-версии сервиса «Сбербанк Онлайн», позднее данным функционалом можно будет воспользоваться и через мобильное приложение.