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Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных на дебетовые карты внутри банка

Сегодня в 12:40 Банки и кредитование 0 115 Васильева Елена
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Сбербанк запустил услугу денежных переводов с кредитных на дебетовые карты между клиентками банка. Об этом сообщил информагентству ТАСС представитель пресс-службы кредитной организации.

Перевести средства с кредитной карты на дебетовую, открытую в рублях, можно по номеру карты или телефона. Средства на дебетовую карту поступают моментально.

Представитель пресс-службы банка рассказал, что комиссия за данную услугу составляет 3% от суммы перевода, однако не менее 390 рублей, как за снятие денег с кредитной карты в банкомате Сбербанка. Сумма комиссии не различается в зависимости от региона.

Такая возможность появилась 25 июня в веб-версии сервиса «Сбербанк Онлайн», позднее данным функционалом можно будет воспользоваться и через мобильное приложение.
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