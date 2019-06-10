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Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях поднялась до 7,36%

Сегодня в 15:12 Банки и кредитование 0 103 Васильева Елена
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Уровень средней максимальной процентной ставки по кладам в рублях во второй декаде июня вырос в 10 крупнейших российских банках с максимальным объемом депозитов до 7,36%. Об этом сообщается в данных ЦБ РФ.

В первой декаде текущего месяца ставка находилась на уровне 7,31%, говорится в данных регулятора.

Банк России использует для мониторинга данные следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «ФК Открытие» и Россельхозбанк.
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