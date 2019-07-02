Процентная ставка по потребительским кредитам ограничена 1% в день

Уровень процентной ставки по потребкредитам с 1 июля законодательно ограничивается 1% в день. Поправки вступят в силу в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



Данное требование не будет применяться в отношении займов до 10 тысяч рублей, не превышающих 15 дней, при таких условиях: начисленные по кредиту проценты не должны превышать сумму в 3300 рублей, то есть 30% от суммы займа, а ежедневная выплата не должна превышать 220 рублей. С 1 июля и до конца текущего года нельзя будет, также, взыскивать сумму, превышающую сумму займа более чем вдвое, по заключенным в этот период договорам сроком не более, чем на год.



Ранее регулятор уже заявлял об ужесточении требований к микрофинансовым организациям в целях наведения порядка на рынке микрокредитования.



ЦБ РФ уже неоднократно выражал беспокойство по поводу динамики роста рынка потребительского кредитования, а также роста долговой нагрузки на заемщика в данном сегменте.



Центробаанк отмечает, что темпы роста потребкредитования значительно опережает не только уровня номинальных доходов, но и заработной платы. Регулятор также не исключает возможность применения особых мер для сдерживания поста потребительского кредитования в случае сохранения динамики на столь же высоком уровне.