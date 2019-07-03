Российские банки не торопятся использовать биометрию

Оказание банковских услуг дистанционно с применением биометрических технологий пока не стало массовым трендом в России. Это несмотря на то, что собирать данные клиентов в единую биометрическую систему кредитные организации начали еще год назад.



По данным «Ростелекома», на сегодняшний день биометрические данные граждан собирают 155 банков в 5.3 тысячах отделений. Впрочем, на практике дистанционные услуги предоставляют лишь четыре банка: Тинькофф-банк, Совкомбанк, Почта-Банк и ХКФ-банк.



Но даже вышеперечисленные кредитные организации оказывают достаточно ограниченный список услуг на удаленной основе. Более того, опция прекращения сотрудничества с банком дистанционно доступна только в двух банках из четырех, пишет «Ъ». В Почта-банке рассказали, что у клиентов есть доступ ко всем опциям, но вот удаленно можно закрыть только карту либо депозит.



Эксперты уверены, что с юридической точки зрения не существует преград для предоставления банковских услуг дистанционно, а также для дистанционного закрытия счетов.