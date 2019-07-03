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Российские банки не торопятся использовать биометрию
2 июля в 17:02 Банки и кредитование 1 192 Иван Тихонов
Оказание банковских услуг дистанционно с применением биометрических технологий пока не стало массовым трендом в России. Это несмотря на то, что собирать данные клиентов в единую биометрическую систему кредитные организации начали еще год назад.
По данным «Ростелекома», на сегодняшний день биометрические данные граждан собирают 155 банков в 5.3 тысячах отделений. Впрочем, на практике дистанционные услуги предоставляют лишь четыре банка: Тинькофф-банк, Совкомбанк, Почта-Банк и ХКФ-банк.
Но даже вышеперечисленные кредитные организации оказывают достаточно ограниченный список услуг на удаленной основе. Более того, опция прекращения сотрудничества с банком дистанционно доступна только в двух банках из четырех, пишет «Ъ». В Почта-банке рассказали, что у клиентов есть доступ ко всем опциям, но вот удаленно можно закрыть только карту либо депозит.
Эксперты уверены, что с юридической точки зрения не существует преград для предоставления банковских услуг дистанционно, а также для дистанционного закрытия счетов.
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По Вашему мнению, по какой причине биометрия не заработала на полную силу в предоставлении банковских услуг? Есть ли какие-то препятствия для полноценного использования технологии?
Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью реализуется гораздо медленнее ожиданий регулятора.
Во-первых, реализацию идеи тормозит низкий уровень доверия населения к цифровому сбору биометрических данных и малая потребность граждан в сервисе ЕБС. Большинство клиентов не понимают, зачем им нужен сервис, поскольку все сценарии применения соответственных данных касаются исключительно банковского обслуживания.
Во-вторых, стоимость технического оснащения, одно рабочее место для снятия биометрических данных обходится кредитной организации минимум в 5 млн рублей. Вложение таких средств достаточно тонкий момент, поскольку трудности банка не должны касаться клиентов.
В-третьих, требуется методическая база — от перечня оборудования до конечного перечня форматов и условий хранения соответственных данных.
Отпугивает клиентов и то, что в банках невозможно открыть дебетовую карту или вклад без фотографирования, а также слухи о том, что клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на лимитированный набор услуг.
Регулятор призывает кредитные организации «ускориться», это будет возможно только после решения озвученных проблем. Хорошей новостью для банковских организаций является то, что это призывы к ускорению, а значит пока ещё есть время качественно спроектировать систему и настроить соответствующие процессы как внутри банка, так и в межбанковском пространстве.