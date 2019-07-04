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Набиуллина: связь низкого уровня доходов россиян и роста потребкредитования – преувеличение

3 июля в 12:44 Банки и кредитование 0 182 Васильева Елена
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что является преувеличением считать стремительный рост потребкредитования причиной снижения доходов населения. Она высказала такую точку зрения в интервью агентству Reuters.

Она отметила, что в сфере розничного кредитования на данный момент нет «пузыря», и регулятором предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить его формирование.

Набиуллина сказала: «Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная. Поэтому мы здесь не видим больших рисков. И считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения – это, конечно, большое преувеличение».

В качестве ограничительной меры Центробанком вводится показатель долговой нагрузки заемщика. Глава Центробанка отметила, что в течение последнего года коэффициент риска в зависимости от полной стоимости кредита повышался четырежды.

Глава регулятора не считает снижение ключевой ставки стимулирующим фактором для дальнейшего роста потребительского кредитования. Она сказала: «Нет, мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования могут начать снижаться, но останутся достаточно высокими. На динамику ставок в этом секторе наши макропруденциальные меры влияют сильнее, чем денежно-кредитная политика».

Набиуллина считает, что регулирование согласно показателя долговой нагрузки приведет к постепенному сокращению темпов роста потребкредитования в текущем году, несмотря на снижение кредитных ставок.

Она сказала: «И замедление в первую очередь будет идти за счет наиболее рисковых категорий с достаточно высокой долговой нагрузкой. Одновременно, у банков будут накапливаться буферы для решения возможных будущих проблем, что будет способствовать сохранению финансовой стабильности и снижению рисков для экономического роста».
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