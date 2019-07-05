|
Центробанком выявлена новая схема мошенничества при переводе через банкоматы
5 июля в 16:37 Банки и кредитование 0 141 Васильева Елена
Банком России выявлена новая схема мошенничества при выполнении денежных переводов через банкоматы, говорится в представленном на Международном финансовом конгрессе обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
В обзоре сказано: «Ожидавшийся ранее всплеск TRF-атак (transaction reversal fraud – мошенничество с отменой транзакций) не произошел, однако был зафиксирован новый способ такой атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов».
Возможность мошенничества появляется в результате несовершенства сценария выполнения р2р-перевода (перевода между физическими лицами) в некоторых из банкоматов. При отмене транзакции мошенник может снять переведенные средства с карты, одновременно сохранив их на своем счету.
В ЦБ РФ отметили, что основным методом снижения рисков данного вида атаки является контроль корректности сценария работы банкоматов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Роскомнадзор составил в отношении Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента5 июля в 18:57 Государство
В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет5 июля в 17:54 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Большинство россиян собираются работать на пенсии Место Huawei в глобальной технологической экосистеме слишком значимо, чтобы пожертвовать ею в торговой войне В Счетной палате не поддержали проект закона о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям в сельской местности Процентная ставка по потребительским кредитам ограничена 1% в день В РФ внесены изменения в правила реализации молочных продуктов