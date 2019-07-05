Центробанком выявлена новая схема мошенничества при переводе через банкоматы

Банком России выявлена новая схема мошенничества при выполнении денежных переводов через банкоматы, говорится в представленном на Международном финансовом конгрессе обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.



В обзоре сказано: «Ожидавшийся ранее всплеск TRF-атак (transaction reversal fraud – мошенничество с отменой транзакций) не произошел, однако был зафиксирован новый способ такой атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов».



Возможность мошенничества появляется в результате несовершенства сценария выполнения р2р-перевода (перевода между физическими лицами) в некоторых из банкоматов. При отмене транзакции мошенник может снять переведенные средства с карты, одновременно сохранив их на своем счету.



В ЦБ РФ отметили, что основным методом снижения рисков данного вида атаки является контроль корректности сценария работы банкоматов.