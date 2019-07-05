В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет

Парламентом республики Северная Осетия – Алания в Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается уменьшение сроков хранения кредитных историй с 10 до трех лет. Соответствующий проект закона разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Авторы законопроекта считают ситуацию на рынке труда и нестабильность экономики факторами, значительно повышающими риск несвоевременного погашения гражданами задолженностей по кредитам.



В пояснительной записке сказано: «При этом даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на 10 лет. Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории».



На кредитную историю могут влиять сокращение штата, утрата работоспособности, задержки выплаты заработной платы. В пояснительной записке указывается: «Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении. В связи с вышеизложенным, столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушение экономической и социальной свободы граждан-субъектов кредитной истории представляется необоснованным».



Законопроектом предусматривается, в связи с этим, уменьшение сроков хранения кредитных историй с десяти до трех лет.