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В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет
5 июля в 17:54 Банки и кредитование 0 131 Васильева Елена
Парламентом республики Северная Осетия – Алания в Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается уменьшение сроков хранения кредитных историй с 10 до трех лет. Соответствующий проект закона разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта считают ситуацию на рынке труда и нестабильность экономики факторами, значительно повышающими риск несвоевременного погашения гражданами задолженностей по кредитам.
В пояснительной записке сказано: «При этом даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на 10 лет. Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории».
На кредитную историю могут влиять сокращение штата, утрата работоспособности, задержки выплаты заработной платы. В пояснительной записке указывается: «Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении. В связи с вышеизложенным, столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушение экономической и социальной свободы граждан-субъектов кредитной истории представляется необоснованным».
Законопроектом предусматривается, в связи с этим, уменьшение сроков хранения кредитных историй с десяти до трех лет.
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