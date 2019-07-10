Комитет ГД одобрил законопроект об идентификации банковских клиентов с использованием биометрии

Комитет ГД по финансовому рынку дал нижней палате парламента рекомендацию принять в I чтении проект закона, которым банкам разрешается сбор биометрических данных клиентов. Соответствующие поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ инициировала группа депутатов и членов Совфеда, возглавляемая председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым.



Биометрические данные будут собирать банки и их филиалы во время открытия вкладов или счетов. Законопроект конкретизирует виды структурных подразделений, которыми будет обеспечиваться сбор персональных биометрических данных, исходя из выполняемых ими функций. Банкам будет предоставлено право использования полученной из единой базы биометрических данных информации при осуществлении всех видов банковских операций и сделок с физлицами.



В пояснительной записке сказано: «Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан».



Авторы законопроекта утверждают, что крупные банки с универсальной лицензией уже приступили к необходимым инфраструктурным изменениям. Банки с базовыми лицензиями, по причине меньшего размера, нуждаются в большем количестве времени для внедрения системы удаленной идентификации. Для таких банков будет установлен срок до 1 января 2021 года для подключения к Единой биометрической системе для получения персональных биометрических данных. До наступления назначенного срока банки с базовыми лицензиями в добровольном порядке могут подключаться к системе и собирать биометрические данные.