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Предложение просроченных долгов растет, а спрос – падает
16 июля в 17:48 Банки и кредитование 0 169 Иван Тихонов
Согласно данным мониторинга «Первого коллекторского бюро» и коллекторского агентства ЭОС, по итогам января-июня 2019 года банки предложили взыскателям на 58% больше просроченных долгов, нежели за аналогичный период годом ранее. В стоимостном выражении, объем предложения составил 175 млрд рублей.
Между тем, доля завершенных сделок по продаже долгов снижается, и на данный момент опустилась до 66% от предложения, пишет «Ъ». Для сравнения: за первые полгода 2018 года доля закрытых сделок составляла 71% от предложения, а еще годом ранее – 84%.
Участники рынка объясняют сокращение завершенных сделок не очень качественными портфелями, которые банки выставляют на продажу. Одна из самых острых проблем – неверные контакты должников. Банкиры признают проблему верификации телефонных номеров; но у банков фигурируют только первоначальные данные, оставленные должниками, и нет информации о дальнейшей смене номера. Как результат, коллекторы часто идут на контакт с непричастными к долгу лицами, что влечет за собой ряд претензий.
В НАПКА указывают на то, что четверть всех жалоб, поступающих в ассоциацию за год, приходится именно на категорию «я не тот, кто вам нужен».
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