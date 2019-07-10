Снять деньги с банковской карты на кассе магазина можно будет по всей России

Россияне получат возможность снять с банковских карт наличные деньги на кассах в магазинах по всей стране. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.



Сейчас данную услугу предоставляют в режиме тестирования отдельные банки и ретейлеры для жителей малонаселенных пунктов лишь в части регионов страны. По словам Войлукова, удобство сервиса после распространения его действия на всю территорию страны оценят, в первую очередь, жители небольших деревень.



Замглавы АБР рассказал, что воспользоваться услугой можно будет при совершении покупки, а магазины будут получать от банка небольшую комиссию за выполнение этой операции, иначе торговым точкам не будет выгодно предоставлять данную услугу. Войлуков также сообщил об обращении АБР в Роспотребнадзор по поводу того, не является ли данная услуга нарушением прав потребителей, но ведомство пока что не дало ответа на запрос.



Издание сообщает о поддержке распространения эксперимента на территорию всей страны Центробанком, рядом других банков и ретейлеров. Сервис выдачи наличных на кассах уже запущен Сбербанком, банком «Русский стандарт», а также Россельхозбанком. По данным «Известий», банк «Возрождение» тоже планирует внедрение сервиса, а Промсвязьбанк запустит пилотный проект уже в IV квартале.



В Х5 Retail Group изданию подтвердили, что нововведение будет внедрено в сети магазинов «Пятерочка» уже в текущем году в регионах с недостаточным количеством банкоматов. Другие ретейлеры, включая «Магнит», «Лента» и «Ашан» на запрос «Известий не ответили.



Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова ранее заявляла о том, что возможность снимать деньги исключительно при совершении покупки и оплате ее банковской картой должна обсуждаться с Роспотребнадзором на предмет проблематики навязывания услуг. Она также отметила, что реализация данного сервиса не противоречит законодательству о национальной платежной системе, а также принятым в соответствии с ним нормативным актам Центробанка.