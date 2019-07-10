Крупнейшие российские банки предотвратили хищения на 24 млрд рублей

Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Почта банк и МКБ предотвратили в течение I полугодия текущего года кражи с клиентских счетов на общую сумму, превышающую 24 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные, полученные от кредитных организаций.



В публикации сказано: «За первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ – 5,4 млрд рублей, в Альфа-банке – не менее 700 млн рублей, в Почта банке – 135 млн рублей и в МКБ – 10 млн рублей. Таким образом, только у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей».



Источники в банках не уточнили «Известиям», смогли ли мошенники похитить средства с банковских счетов этих кредитных организаций. В Центробанке данные о предотвращенных мошенничествах не комментируют.



ЦБ РФ ранее сообщил о хищениях мошенниками со счетов физлиц в 2018 году средств на общую сумму в 1,38 млрд рублей.