Средний размер потребительского кредита в России растет

Средний размер потребкредитов, выданных россиянам во II квартале 2019 года, составляет 188,4 тыс. рублей, что больше показателя аналогичного периода прошедшего года на 6,9%. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



В НБКИ заявили, что в сравнении с I кварталом текущего года объем кредита увеличился на 10,4%, то есть на 17,7 тыс. рублей. В последние четыре квартала, при этом, данный показатель оставался стабильным, на уровне 170-190 тыс. рублей.



Во II квартале наиболее крупные потребкредиты выдавались среди 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования в Москве, около 422 тыс. рублей, и московской области, в среднем 306,3 тыс., а также в Санкт-Петербурге, 297,3 тыс.



Наиболее значительный рост среднего размера потребительских кредитов во II квартале текущего года наблюдался в Хабаровском крае (+15,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года), а также в Кемеровской (+14,9%) и Тюменской областях(+14,8%). В ряде регионов, однако, данный показатель снизился, в том числе в столице (-5,2%), а также в Челябинской области (-0,2%).



Пресс-служба НБКИ процитировала слова директора бюро по маркетингу Алексея Волкова: «В последнее время банки предоставляют кредиты (в том числе и потребительские) значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам».



Банком России принимаются меры для снижения долговой нагрузки заемщиков, а также для снижения темпов роста кредитования, которое, по данным регулятора, значительно опережает темпы роста, как номинальных доходов, так и зарплат граждан. В целях снижения рисков, регулятор вводит, в частности, показатель долговой нагрузки заемщиков, а с 1 октября планирует ввести для кредитных организаций коэффициент риска по потребкредитам в зависимости от долговой нагрузки и полной стоимости кредита. В Центробанке также сообщили о замедлении в июне роста кредитования российскими банками физлиц до 1,4% против 1,9% годом ранее.