Центробанк за I полугодие выявил 1024 «черных» кредитора на финансовом рынке РФ

ЦБ РФ выявил в течение I полугодия 2019 года на российском финансовом рынке 1393 нелегальные организации, 1024 из которых – «черные» кредиторы. Об этом сообщил в интервью информагентству ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.



Он рассказал: «Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, – это как раз «черные» кредиторы. Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» или «микрокредитная» компания, 688 – маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров и т. д. 150 организаций – это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе».



Данные регулятора свидетельствуют о том, что в наиболее крупных регионах традиционно обнаруживается большее количество нелегальных участников рынка, как и пирамид. Наибольшее число таких организаций в Центральном и Южном федеральных округах, а также на Урале.





По словам Валерия Ляха, регулятор уже более года пользуется распределенной региональной моделью – специальные отделы по противодействию нелегальным практикам созданы в главных управлениях ЦБ, работают также два центра компетенции – в Хабаровске и Краснодаре. Он отметил: «Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами».