Растет количество выданных новых кредиток

Российскими банками выдано во II квартале 2019 года на 12% больше кредиток чем за аналогичный период прошлого года, а это свыше 3 млн карт, о чем свидетельствуют данные, предоставленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).



В сообщении НБКИ говорится: «В апреле - июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 млн единиц, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,7 млн единиц)».



Наибольшее число банковских карт за отчетный период было выдано в столице (192,5 тыс.), в Московской области (150,9 тыс.), а также в Краснодарском крае (118,2 тыс.).



В НБКИ отмечают, что темп роста выдачи новых кредиток значительно снизились: в III квартале прошлого года рост составлял 77,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, а во II квартале текущего года достиг в годовом выражении лишь 12%.



Сокращается также уровень просроченной свыше 30 дней задолженности по кредитным картам. Во II квартале доля просроченных платежей по кредиткам к общему объему действующих займов составляет 13,7% против показателя в 16,7% годом ранее.



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил: «Сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется, прежде всего, тем, что заимствование с использованием кредитных карт - наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования».



На 1 июня текущего года НБКИ обладает информацией о кредитах более 97 млн граждан от более 4 тысяч кредиторов.