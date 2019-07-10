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Банкиры хотят оспаривать решения Банка России в досудебном порядке
25 июля в 17:21 Банки и кредитование 2 141 Иван Тихонов
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Козлачков Анатолий сообщил о намерении обраться в Банк России с просьбой дать право банкирам оспаривать и приостанавливать решения регулятора на базе мотивированного суждения в досудебном порядке.
Сейчас профучастники могут выразить несогласие с решением Центробанка; впрочем, процессуальной силы письменные замечания не имеют, а рассматривать их регулятор не обязан. Ввиду этого, как только ЦБ выносит мотивированное суждение, то к банку незамедлительно применяются меры воздействия. Пока банк пытается решить дело в суде, сроки выполнения предписания регулятора часто истекают, после чего следует следующее предписание, понижение рейтингов и отзыв лицензии.
АБР считает целесообразным создать внутри Банка России специальный орган, который будет рассматривать апелляции банков на мотивированное суждение. В данной комиссии должны работать сотрудники, которые не участвовали в проверке кредитной организации. Если апелляция не будет удовлетворена, то банки смогут обратиться в суд. При этом решение регулятора на базе мотивированного суждения не будет вступать в силу до завершения судебного процесса.
«Мы предлагаем мотивированное суждение ЦБ погрузить в административный процесс, который бы предоставлял возможность обжалования и приостановления решения на базе мотивированного суждения. Когда проверка из ЦБ приходит в банк и на базе мотивированного суждения выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие. У банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов. А для этого необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия. Мы предлагаем приостанавливать до решения суда», — передают слова г-на Козлачкова РИА Новости.
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Как Вы оцениваете инициативу, дающую право банкам приостанавливать решения ЦБ в досудебном порядке?
Инициатива крайне полезна для рынка. Сейчас у банков, фактически, нет никаких механизмов обсуждения и оспаривания предписаний регулятора, и при получении предписания банк обязан его исполнить не позднее установленного срока. Конечно, банк может обратиться в суд с признанием действий Банка России неправомочными, но это может занять продолжительное время, за которое кредитную организацию, скорее всего, успеют лишить лицензии, – считает Павел Ефремов. – Кроме того, нужно смотреть правде в глаза - коммерческие банки готовы в судебном порядке предъявлять регулятору претензии только в крайнем случае, т.к. все немногочисленные случаи судебных споров рано или поздно заканчивались тем что у такого смелого банка отзывалась лицензия. Поэтому механизм объективного рассмотрения спорной ситуации реально необходим для того, чтобы решение регулятора было не формальным, а обоснованным и справедливым.
Что касается шансов на реализацию инициативы АБР, мы их оцениваем как крайне низкие. Появление такого механизма будет означать автоматическое признание Банком России в том, что созданная им система надзора за рынком работает с ошибками - а публично признавать свои просчеты и недоработки всегда тяжело.
Как Вы оцениваете инициативу, дающую право банкам приостанавливать решения ЦБ в досудебном порядке?
- Наиболее распространенным требованием ЦБ к банкам является требование об устранении нарушений нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка, установленных Банком России. Основной камень преткновения между регулятором и банками это оценка стоимости активов кредитной организации и ее соотношение с размером обязательств. Выводы в решении ЦБ РФ о том, что стоимость активов банка меньше размера обязательств, ложатся в основу решения о признании кредитной организации банкротом. При этом в рамках возражений на заявление о признании банкротом банк фактически лишен возможности требовать переоценки собственных активов. Суды занимают позицию, что банку надо было оспаривать предписание, где были сделаны соответствующие выводы. Между тем, в отсутствие приостановления действия предписаний такое оспаривание является неэффективным., т.к. за его неисполнениием последует отзыв лицензии, а за ним – введение конкурсного производства. Ключевым моментом здесь является то, что введение процедуры банкротства необратимо, даже при признании недействительным приказа об отзыве лицензии. В данном контексте, инициатива АБР выглядит целесообразной. Однако есть и обратная сторона медали: пока будет оспариваться предписание, ЦБ не сможет отозвать лицензию и ввести мораторий на операции по счетам в проблемном банке. Затягивание процедуры отзыва лицензии может способствовать выводу денежных средств из банка его топ-менеджментом в преддверии банкротства.