Банкиры хотят оспаривать решения Банка России в досудебном порядке

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Козлачков Анатолий сообщил о намерении обраться в Банк России с просьбой дать право банкирам оспаривать и приостанавливать решения регулятора на базе мотивированного суждения в досудебном порядке.



Сейчас профучастники могут выразить несогласие с решением Центробанка; впрочем, процессуальной силы письменные замечания не имеют, а рассматривать их регулятор не обязан. Ввиду этого, как только ЦБ выносит мотивированное суждение, то к банку незамедлительно применяются меры воздействия. Пока банк пытается решить дело в суде, сроки выполнения предписания регулятора часто истекают, после чего следует следующее предписание, понижение рейтингов и отзыв лицензии.



АБР считает целесообразным создать внутри Банка России специальный орган, который будет рассматривать апелляции банков на мотивированное суждение. В данной комиссии должны работать сотрудники, которые не участвовали в проверке кредитной организации. Если апелляция не будет удовлетворена, то банки смогут обратиться в суд. При этом решение регулятора на базе мотивированного суждения не будет вступать в силу до завершения судебного процесса.



«Мы предлагаем мотивированное суждение ЦБ погрузить в административный процесс, который бы предоставлял возможность обжалования и приостановления решения на базе мотивированного суждения. Когда проверка из ЦБ приходит в банк и на базе мотивированного суждения выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие. У банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов. А для этого необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия. Мы предлагаем приостанавливать до решения суда», — передают слова г-на Козлачкова РИА Новости.