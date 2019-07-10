Ретейлеры могут отказаться от использования Системы быстрых платежей

Российские ретейлеры возможно откажутся от использования Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Причиной является возможный тариф за платежи по QR-коду в размере 0,7%. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.



Издание сообщает о том, что ретейлеры опасаются того, что банки будут пользоваться максимальным тарифом в 0,7% при возможном коридоре от 0,2% до 0,7%, о котором рассказала ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.



Представитель ЦБ РФ, слова которого приводятся «Ведомостями», сообщил о выработанном регулятором компромиссном решении, принятом по итогам общения с представителями торговых ассоциаций. Представитель АКОРТ, в свою очередь, заявил о готовности сетей к участию в системе исключительно при уровне ставки 3-0,4%.



Представитель регулятора сказал: «Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение». Он также добавил, что Центробанк изучит письмо после его получения.



АКИТ и АКОРТ ранее заявляли, что приветствуют запланированный на февраль запуск Системы быстрых платежей и окажут ее развитию организационную и технологическую поддержку. Глава АКОРТ Сергей Беляков рассказал информагентству ТАСС, что максимальный тариф, при котором сохраняется экономическая целесообразность использования Системы быстрых платежей для торговых сетей - 0,4%.



Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в свою очередь, сообщала, что ставка тарифа за платежи по QR-коду в Системе быстрых платежей предположительно составит от 0,2% до 0,7% от суммы покупки. Она также пояснила, что регулятор заинтересован в установлении тарифа, интересного всем участникам рынка - ретейлерам, банкам и гражданам.