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Снизилась максимальная ставка по вкладам в рублях
Сегодня в 14:10 Банки и кредитование 0 145 Васильева Елена
Уровень средней максимальной ставки в национальной валюте снижен во II декаде июля до 7,12% в десяти крупнейших российских банках с наибольшим объемом депозитов. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.
В первой декаде текущего месяца уровень ставки, для сравнения, составлял, по данным регулятора, 7,14%.
Для мониторинга ставок использовались данные следующих банков: Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, Газпромбанка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка и Промсвязьбанка.
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