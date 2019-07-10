Снизилась максимальная ставка по вкладам в рублях

Уровень средней максимальной ставки в национальной валюте снижен во II декаде июля до 7,12% в десяти крупнейших российских банках с наибольшим объемом депозитов. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.



В первой декаде текущего месяца уровень ставки, для сравнения, составлял, по данным регулятора, 7,14%.



Для мониторинга ставок использовались данные следующих банков: Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, Газпромбанка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка и Промсвязьбанка.