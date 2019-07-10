Главная > Банки и кредитование

Снизилась максимальная ставка по вкладам в рублях

Сегодня в 14:10 Банки и кредитование 0 145 Васильева Елена
1 Изображение

Уровень средней максимальной ставки в национальной валюте снижен во II декаде июля до 7,12% в десяти крупнейших российских банках с наибольшим объемом депозитов. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.

В первой декаде текущего месяца уровень ставки, для сравнения, составлял, по данным регулятора, 7,14%.

Для мониторинга ставок использовались данные следующих банков: Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, Газпромбанка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка и Промсвязьбанка.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Предпенсионеров не будут выселять из жилья соцнайма

Сегодня в 18:03 Жилая недвижимость

Исследование: половина блокчейн-проектов банков беззащитна перед хакерами

Сегодня в 16:52 Банки и кредитование

ЦБ РФ понизил уровень ключевой ставки до 7,25%

Сегодня в 16:40 Банки и кредитование

Пособия на детей увеличены с 50 рублей до прожиточного минимума

Сегодня в 14:45 Право
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Центробанк рассказал о мошенничестве с ОСАГО на Дальнем Востоке Целую нацию просто взломали Крупнейшие российские банки предотвратили хищения на 24 млрд рублей Четвертая часть питьевой воды в РФ - подделка Ассоциации банков запретят сотрудникам пользоваться смартфонами

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    