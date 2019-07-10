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ЦБ РФ понизил уровень ключевой ставки до 7,25%
Сегодня в 16:40 Банки и кредитование 0 80 Васильева Елена
Центробанк понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов до показателя в 7,25%, отмечая продолжающийся процесс замедления инфляции. Об этом регулятор сообщает в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.
В пресс-релизе сказано: «Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России».
Банк Росси считает, что низкая экономическая активность и временные факторы ограничивают в краткосрочной перспективе инфляционные риски.
Регулятор предполагает возможность еще одного снижения ключевой ставки в ходе одного из ближайших заседаний.
Банк России, кроме этого, считает возможным перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в I половине следующего года.
Регулятор видит также условия для дальнейшего понижения депозитно-кредитных ставок.
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