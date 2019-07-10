ЦБ РФ понизил уровень ключевой ставки до 7,25%

Центробанк понизил уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов до показателя в 7,25%, отмечая продолжающийся процесс замедления инфляции. Об этом регулятор сообщает в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.



В пресс-релизе сказано: «Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России».



Банк Росси считает, что низкая экономическая активность и временные факторы ограничивают в краткосрочной перспективе инфляционные риски.



Регулятор предполагает возможность еще одного снижения ключевой ставки в ходе одного из ближайших заседаний.



Банк России, кроме этого, считает возможным перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в I половине следующего года.



Регулятор видит также условия для дальнейшего понижения депозитно-кредитных ставок.