Финансисты выступают за создание реестра «отказников» банков

НП «Национальный совет финансового рынка» обнародовал заключение на законопроект Министерства финансов, призванный устранить необоснованные блокировки клиентов кредитных организаций. В документ включен пункт о необходимости создания специального реестра «отказников», в котором будут указаны причины блокировки счетов и перечень банков, которые разорвали с гражданином договорные отношения.



В законопроекте Минфина включены меры по ограничению банков в принятии мер по противодействию отмывания средств. Но такие ограничения противоречат мировой практике и рекомендациям ФАТФ. В совете считают, что отказ банка должен быть безусловным, пишут «Известия». Решить коллизию поможет создание реестра «отказников»; причем у реестра должен быть оператор, ответственный за формирование списка и внесение в него корректных данных. Таким оператором может выступить Банк России.



Нынешняя практика информирования выглядит следующим образом: банк информирует о подозрительной операции Росфинмониторинг, который передает информацию Центробанку, который, в свою очередь, информирует остальные банки. Реестр позволит обойтись без посредников и оперативно реабилитировать клиента, если подозрения в отмывании денег не подтвердятся.