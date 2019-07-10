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Финансисты выступают за создание реестра «отказников» банков

30 июля в 15:09 Банки и кредитование 2 165 Иван Тихонов
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НП «Национальный совет финансового рынка» обнародовал заключение на законопроект Министерства финансов, призванный устранить необоснованные блокировки клиентов кредитных организаций. В документ включен пункт о необходимости создания специального реестра «отказников», в котором будут указаны причины блокировки счетов и перечень банков, которые разорвали с гражданином договорные отношения.

В законопроекте Минфина включены меры по ограничению банков в принятии мер по противодействию отмывания средств. Но такие ограничения противоречат мировой практике и рекомендациям ФАТФ. В совете считают, что отказ банка должен быть безусловным, пишут «Известия». Решить коллизию поможет создание реестра «отказников»; причем у реестра должен быть оператор, ответственный за формирование списка и внесение в него корректных данных. Таким оператором может выступить Банк России.

Нынешняя практика информирования выглядит следующим образом: банк информирует о подозрительной операции Росфинмониторинг, который передает информацию Центробанку, который, в свою очередь, информирует остальные банки. Реестр позволит обойтись без посредников и оперативно реабилитировать клиента, если подозрения в отмывании денег не подтвердятся.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Левушкин Константин (Заместитель Председателя правления Банка "НЕЙВА")

По Вашему мнению, нужно ли создавать реестр подозреваемых в отмывании денег? Может ли он помочь в решении корня проблемы отмывания денег?

Реестр клиентов банков, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении требований «антиотмывочного» ФЗ № 115 поможет улучшить ситуацию с необоснованными блокировками банковских счетов бизнеса, но не изменит ее кардинально.

Клиенты устали от неопределенности, при которой банки в любой момент могут ограничить их операции по счету и запросить множество различных документов. То есть фактически начать проверять их финансово-хозяйственную деятельность, в которой плохо разбираются. Но и банки не меньше устали от неопределенности, при которой государство любой момент может наказать любой из них за недостаточно качественный, с его точки зрения, контроль бизнес-моделей и отдельных финансовых операций своих клиентов. Поэтому появление еще одного списка, который поможет клиенту лучше понять, почему ему отказали в обслуживании, а банку - получить больше информации о том, попадал ли клиент под подозрения ранее, по какой причине и какие меры принимались в его отношении, поможет эту неопределенность немного развеять.

Но для того, чтобы действительно решить проблему с необоснованными блокировками счетов по малейшим и не всегда обоснованным подозрениям, попаданием добросовестных клиентов в «черные списки» и т.п. морально устаревший ФЗ № 115 и вытекающие из него подзаконные акты должны быть кардинально пересмотрены, все права и обязанности банков и клиентов должны быть сформулированы максимально конкретно. Даже если критерии сомнительности клиента останутся жесткими – они должны стать понятными и едиными для всех.

Сигал Павел (Первый вице-президент "Опоры России")

По Вашему мнению, нужно ли создавать реестр подозреваемых в отмывании денег? Может ли он помочь в решении корня проблемы отмывания денег?

Создание одного лишь только реестра клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, полностью не решит проблему, но станет первым шагом на пути к ее искоренению.

Изначально Национальный совет финансового рынка предложил банкам новую норму – «предавторизацию регулятора». Она поможет исключить случайные попадания в «черный список». Если указать в законодательстве четкие критерии, по которым можно определить человека, которого включат в список, мошенники научатся их обходить. Для добропорядочных клиентов необходимо указать условия, необходимые для его «реабилитации» - исключения из реестра. Они помогут избежать необоснованные блокировки счетов клиентов.

Изначально было предложено указывать в реестре причины блокировки счетов в прошлом и список кредитных организаций, которые прекратили с клиентом договорные отношения. По действующему законодательству банки могут блокировать операцию по счету, если клиентом не представлены нужные документы по этому закону.

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