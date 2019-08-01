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ВТБ снизил с 1 августа ставки по ипотечным кредитам
Сегодня в 14:10 Банки и кредитование 0 68 Васильева Елена
Банк ВТБ снизил с сегодняшнего дня уровень ставок по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п). Об этом сказано в сообщении банка.
В сообщении говорится: «С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п.».
Минимальный уровень ставки в одной из программ составит 9,2% годовых. Рефинансировать действующую ипотеку другого банка, как отмечают в кредитной организации, можно под 9,7%.
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