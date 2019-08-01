ВТБ снизил с 1 августа ставки по ипотечным кредитам

Банк ВТБ снизил с сегодняшнего дня уровень ставок по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п). Об этом сказано в сообщении банка.



В сообщении говорится: «С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п.».



Минимальный уровень ставки в одной из программ составит 9,2% годовых. Рефинансировать действующую ипотеку другого банка, как отмечают в кредитной организации, можно под 9,7%.