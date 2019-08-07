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Парламентарии разошлись во мнении относительно ограничений выдачи кредитов молодым россиянам
6 августа в 15:51 Банки и кредитование 1 138 Иван Тихонов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Петров Владимир обратился с инициативой к председателю кабмина Дмитрию Медведеву, которая подразумевает введение ограничений выдачи кредитов молодым людям до 25 лет. В частности, он предлагает выдавать им ссуды только на образовательные цели и решение жилищного вопроса.
По мнению парламентария, молодые люди часто злоупотребляют доступностью кредитных средств и берут займы на отдых, модные гаджеты и т.д. Такой повышенный спрос стимулирует кредитные организации «затягивать» людей в кредитное рабство.
«Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста», — передают слова г-на Петрова РИА Новости.
В то же время самый молодой, 24-летний депутат нижней палаты Федерального собрания Власов Василий выступил против введения ограничений.
«Огромное число ребят и девушек берут кредиты на покупку ноутбуков, компьютеров, современных смартфонов, которые нужны в образовательной деятельности. Огромное количество образовательных программ существует именно для компьютеров, для подготовки презентаций, проектов. И было бы глупо, мне кажется, запрещать, не давать им такую возможность. Вообще, я против любых запретов, особенно что касается выдачи кредитов», - заявил он.
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По Вашему мнению, стоит ли вводить ограничения для молодых людей при выдаче кредитов? Изменит ли это ситуацию с долговой нагрузкой по стране в целом?
На мой взгляд, эта мера будет иметь небольшой эффект. Доводы:
1. Данные БКИ по просроченной задолженности показывают, что, да, чем моложе заёмщики, тем выше доля просрочек по кредиту: до 20 лет – 50%, 20-25 лет и 25-30 лет – одинаково 47,5%. Но получается, что разница у людей до 30 лет совсем небольшая, к тому же просрочка у 20-25 лет и 25-30 лет одинаковая. Ситуация сильно начинает меняться только на рубеже 35-39 лет – просрочка около 43% – и достигает наименьшей величины 23,6% в 60 лет.
2. «Запретный плод сладок». Продажа сигарет и алкоголя несовершеннолетним запрещена, но всё равно каждый из нас видел подростков с сигаретой или бутылкой чего-то крепкого. Что помешаетмолодым людям приобрести «дорогую игрушку» другим способом или «дорваться до» кредитов после 25?Всё-таки сама цель не взять кредит, а приобрести новый «девайс» или что-то «модное». Сказывается культура нерационального потребления.
3. «Негативный опыт тоже опыт». Нельзя исключать пользу от первых финансовых ошибок. Для кого-то просрочка по кредиту становится хорошим уроком. Молодые люди учатся экономить, вести личный бюджет, больше ценить заработанные деньги. Они начинают осознавать, что вожделенная покупка не сделала их лучше, значимее. Скорее, наоборот,понимают, что телефон стоимостью несколько месячных зарплат, да ещё с выплатой процентов по кредиту, – крайне невыгодная инвестиция, а следование моде и трендам – дорогое удовольствие.Плюс к этому 20-25-тилетним большую сумму в долг никто не даст, а предельная переплата по кредиту с июля 2019 составляет 2 суммы кредита. Порой нужно ошибиться, чтобы больше«без броду не лезть в воду».
Гораздо больший эффект имело бы повышение финансовой грамотности подростков и молодёжи. По уровню финансовой грамотности населения (исследование 2015 года) Россия, к сожалению, занимает 24 место с долей финансово грамотного населения 38%, наряду с такими странами, как Белоруссия, Камерун, Кения, Мадагаскар и другими. Лидерами же являются Швеция, Норвегия, Дания с долей в 71%. Не страшно, что в молодости люди ошибаются, страшно, что с годами их финансовые решения не становятся более выверенными. Люди не начинают лучше разбираться в финансовых продуктах, формировать денежные резервы и откладывать на будущее, а продолжают тратить на второстепенные вещи и залазить в кредиты. Когда же приходит старость, то получается, что большинство населения живёт на одну пенсию, которой сильно не хватает. В этом возрасте они и начинают экономить и осваивать финансовую грамотность.