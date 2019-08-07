Парламентарии разошлись во мнении относительно ограничений выдачи кредитов молодым россиянам

Депутат Заксобрания Ленинградской области Петров Владимир обратился с инициативой к председателю кабмина Дмитрию Медведеву, которая подразумевает введение ограничений выдачи кредитов молодым людям до 25 лет. В частности, он предлагает выдавать им ссуды только на образовательные цели и решение жилищного вопроса.



По мнению парламентария, молодые люди часто злоупотребляют доступностью кредитных средств и берут займы на отдых, модные гаджеты и т.д. Такой повышенный спрос стимулирует кредитные организации «затягивать» людей в кредитное рабство.



«Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста», — передают слова г-на Петрова РИА Новости.



В то же время самый молодой, 24-летний депутат нижней палаты Федерального собрания Власов Василий выступил против введения ограничений.



«Огромное число ребят и девушек берут кредиты на покупку ноутбуков, компьютеров, современных смартфонов, которые нужны в образовательной деятельности. Огромное количество образовательных программ существует именно для компьютеров, для подготовки презентаций, проектов. И было бы глупо, мне кажется, запрещать, не давать им такую возможность. Вообще, я против любых запретов, особенно что касается выдачи кредитов», - заявил он.