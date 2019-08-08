«Известия»: в РФ может появиться резервный процессинговый центр

Банк России считает необходимым создать в РФ резервный процессинговый центр для российских банков. Реализовать проект можно на базе одного из банков. По информации «Известий», опорным банком может стать Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму.



Регулятор поясняет целесообразность создания такого центра необходимостью обеспечить бесперебойную работу платежных систем в случае экстренных ситуаций, например, усиления санкций.



В РНКБ, который уже попал под санкции, заявили «Известиям» о технической возможности взять на себя функции процессингового центра.