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«Известия»: в РФ может появиться резервный процессинговый центр
Сегодня в 16:21 Банки и кредитование 1 97 Иван Тихонов
Банк России считает необходимым создать в РФ резервный процессинговый центр для российских банков. Реализовать проект можно на базе одного из банков. По информации «Известий», опорным банком может стать Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму.
Регулятор поясняет целесообразность создания такого центра необходимостью обеспечить бесперебойную работу платежных систем в случае экстренных ситуаций, например, усиления санкций.
В РНКБ, который уже попал под санкции, заявили «Известиям» о технической возможности взять на себя функции процессингового центра.
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«Пока что необходимость создания такой структуры вызывает большие вопросы. Так, для решения любых проблем с работами банковских карт внутри РФ уже существует Национальная система платежных карт. Если говорить об обеспечении работы карт за рубежом, то срок смены настроек, например, Visa при смене провайдера занимает не менее двух недель, и это в любом случае отразится на операциях клиентов, – говорит Павел Ефремов. – Также крайне странным выглядит предложение о том, чтобы сделать оператором процессингового центра РНКБ, который уже находится под санкциями и не может легально осуществлять операции с картами Международной платежной системы. И тем более выступать каким-либо центром проведения таких операций или расчетным банком».