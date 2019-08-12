Банками одобрены единичные заявки на получение ипотечных каникул

За первые две недели действия закона об ипотечных каникулах российскими банками одобрены единичные заявки заемщиков на участие в данной программе. Об этом представители различных банков сообщили информагентству ТАСС.



Так, в «Банк ДОМ.РФ» с начала действия закона поступило не более десятка заявок на отсрочку платежей. А пресс-службе кредитной организации уточнили: «С начала действия закона в «Банк ДОМ.РФ» поступило порядка 10 обращений для получения ипотечных каникул. Как отмечалось ранее, банк не ожидает большого спроса на ипотечные каникулы, и количество обращений на данный момент минимально».



В «Московском кредитном банке» информагентству уточнили, что в рамках программы ипотечных каникул поступило всего три заявки. Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, слова которого приводит пресс-служба банка, сказал: «В данный момент заявки в работе. В то же время с 31 июля было одобрено шесть заявок на полную отсрочку платежей и одна - на снижение ставки по внутренней программе реструктуризации МКБ». По словам Охорзина, заемщики пытаются получить полную отсрочку платежей, а не снизить ежемесячные выплаты.



В Сбербанке рассказали, что интерес заемщиков к новой программе чаще всего ограничивается консультациями с банком. Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов сообщил: «Закон вступил в действие 31 июля 2019 года, соответственно, уже две недели Сбербанк принимает заявки от клиентов на предоставление ипотечных каникул. Интерес клиентов к этому инструменту есть. На данный момент он носит скорее консультационно-информационный характер. На сегодня из-за предоставления заемщиками неполного пакета документов только каждая пятая консультация конвертируется в заявку, так как пока мы вынуждены дозапрашивать недостающие документы».



Замглавы «Росбанк Дом» Алексей Просвирин, в свою очередь, отмечает интерес заемщиков к ипотечным каникулам, однако количество одобренных заявок невелико. Он сказал: «На текущий момент от заемщиков поступило 155 обращений, четыре заявки уже одобрены». Он также уточнил, что клиенты обращаются именно за полной приостановкой платежей.



Вступивший в силу 31 июля закон об ипотечных каникулах предоставляет заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возможность не платить по ипотечному кредиту в течение полугода или же уменьшить на этот срок сумму платежа.