«Коммерсантъ»: банки планируют блокировать карты при поступлении подозрительных средств

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести в действующее законодательство поправки, которые дадут банкам возможность блокировать карты получателей при поступлении подозрительных средств, в целях борьбы с мошенническими операциями. Об этом сегодня сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на слова вице-президента АБР Алексея Войлукова.



Банки предложили дать кредитным организациям возможность «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения транзакции отправителем, рассказал Войлуков.



Сейчас подозрительную транзакцию можно остановить исключительно в момент списания денег со счета. Войлуков пояснил: «И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет».



АБР предложила блокировать в таких случаях карту получателя сроком на два дня, а при обращении отправителя средств в полицию - на 30 рабочих дней.



«Коммерсантъ» пишет, что идея поправок была внесена управляющим директором департамента кибербезопасности Сбербанка Сергеем Велигодским. Ее единогласно поддержали все члены ассоциации. Заседание комитета по информбезопасности АБР, на котором пройдет дальнейшее обсуждение данной инициативы, состоится 27 августа. На него приглашены также представители Банка России.