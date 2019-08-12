«Известия»: кредитная нагрузка более 9 млн граждан выше половины дохода

Более 9 млн российских граждан, а это около 15,7% заемщиков в РФ, имеют, по сообщению «Известий», кредитную нагрузку выше половины дохода. Издание ссылается на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Отмечается также, что кредитование заемщиков с таким высоким уровнем кредитной нагрузки, с 1 октября потребует от банковских организаций резервирования средств по повышенному коэффициенту. Такое требование будет введено Центробанком с целью сдерживания рынка, растущего слишком высокими темпами, превышающими 20% в год.



Глава Минэканомразвития Максим Орешкин высказал опасения по поводу того, что дальнейший рост потребительского кредитования может к 2021 году привести к рецессии экономики РФ.



Опрошенные изданием эксперты отметили, что имеющие высокую кредитную нагрузку заемщики едва ли сразу же столкнутся с отказами в банках, однако для них будут повышены кредитные ставки. Данная ситуация может вызвать стремительный рост количества обращений россиян к услугам нелегальных кредиторов и микрофинансовых организаций.