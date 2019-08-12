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МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора

Сегодня в 11:05 Банки и кредитование 0 106 Иван Тихонов
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МЭР обнародовало поправки в законы «О микрофинансовой деятельности» и о взыскании долгов физлиц, предусматривающие наделение заемщиков правом выкупа своих долгов у кредитора. Выкупать долги граждане смогут со скидкой. При этом кредиторы будут обязаны предложить должникам выкупить обязательства перед тем, как они предложат выкупить эти обязательства третьим лицам (например, коллекторам).

Согласно поправкам, если заемщик согласен выкупить свой долг по цене, указанной в договоре по продаже обязательств третьим лицам, и перечислит за него деньги, то право требования перейдет к заемщику, что автоматически означает прекращение права требования, пишет «Ъ». Поправки будут применяться к долговым требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора будет зафиксирована просрочка не менее 30 календарных дней, и не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства физлица.

Кредиторы выступают против наделения заемщиков правом выкупа долгов, поскольку такой шаг освобождает должников от выполнения платежных обязательств. В юридическом сообществе также с опаской отнеслись к инициативе министерства, указывая, что поправки несут риски не только для кредиторов, но и для самих заемщиков.
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