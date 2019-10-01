Минэкономразвития разрабатывает для заемщиков возможность выкупа с дисконтом долгов у банков

Заемщикам хотят предоставить возможность выкупить свой долг у банка с дисконтом, над соответствующей идеей уже работают в Минэкономразвития. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства Илья Торосов на Восточном экономическом форуме.



Он сказал: «Министерство озабочено ростом закредитованности населения, доходы населения растут значительно скромнее. В связи с этим мы разрабатываем ряд мер по ограничению закредитованности физлиц, в том числе потребкредитования. Но параллельно с этим мы разрабатываем механизмы, наоборот, в поддержку людей, попавших в сложную жизненные ситуацию и финансовое состояние. Как идея, чтобы сподвигнуть банки легче идти на реструктуризацию и помогать попавшим в сложную ситуацию людям, - возможность ими выкупа своего долга с дисконтом».



Торосов заявил, что данная идея еще полностью не оформлена и не является законопроектом.



Замминистра отметил: «Там будет куча отлагательных условий, и, естественно, мы будем это согласовывать с банками, с экспертами. Это не должно быть лазейкой для недобросовестных заемщиков уйти и перестать платить по долгам, чтобы потом с минимальным дисконтом выкупить - такой идеи нет, то есть это будет только в рамках реструктуризации сложных жизненных ситуаций. Если мы найдем такой компромисс, что это не будет лазейкой для недобросовестных заемщиков, то тогда мы подготовим законопроект, его опубличим на общественных слушаниях и после этого только внесем. Сейчас это только как идея подумать».



Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила о разрабатывающихся Минэкономразвития поправках к закону о взыскании долгов физических лиц. Ими кредиторов обяжут до передачи долга третьим лицам предлагать самому должнику выкупить его по аналогичной цене. Долги физических лиц продаются, в среднем, за 2,8% от их стоимости.