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Глава ВТБ считает, что платежная дисциплина снизится при возможности выкупа долгов с дисконтом

Сегодня в 17:14 Банки и кредитование 0 104 Васильева Елена
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Платежная дисциплина заемщиков может значительно снизиться, если они смогут выкупать у банков свои долги с дисконтом. Об этом заявил журналистам в рамках ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

Он сказал: «Это, скорее всего, приведет к тому, что банки откажутся от помощи коллекторов и будут взимать средства сами, что приведет к удорожанию стоимости этого процесса. Очень важно, чтобы не получилось, что под это дело хорошие заемщики начали пытаться уйти от выплаты кредита за 2%». Глава ВТБ также подчеркнул, что при помощи административных мер, подобных списанию долгов, нельзя решать возникающие проблемы.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее озвучил идею выкупа физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом. Министр считает, что подобный механизм можно использовать при возникновении у заемщиков сложных ситуаций. Орешкин многократно высказывал озабоченность по поводу растущей закредитованности населения и заявлял, что за ее уровень должны нести ответственность кредитные организации.
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