В России растет доля неблагополучных заемщиков

Доля российских заемщиков, имеющих крайне незначительную вероятность получения кредита, возросла в I полугодии текущего года до 22,4% с показателя в 18,2% годом ранее. Такие данные приведены в исследовании экспертов бюро кредитных историй «Эквифакс».



Процент граждан, которым получить кредит практически невозможно, увеличился с 6,9% до 8,5%.



Доля заемщиков, которые смогут получить кредит без проблем, снизилась, при этом, за первое полугодие 2019 года до 10,8% с уровня в 15%, зафиксированного годом ранее.



В исследовании сказано: «Снижение за последний год доли потребителей, которым банки, как правило, не отказывают в предоставлении кредитов может быть связано как с привлечением в банковский сектор сегментов клиентов, с которыми банки длительное время не работали, так и с ростом уровня просроченной задолженности по выдачам с осени 2018 по июнь текущего года».