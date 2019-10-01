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В России растет доля неблагополучных заемщиков

Сегодня в 17:37 Банки и кредитование 0 89 Васильева Елена
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Доля российских заемщиков, имеющих крайне незначительную вероятность получения кредита, возросла в I полугодии текущего года до 22,4% с показателя в 18,2% годом ранее. Такие данные приведены в исследовании экспертов бюро кредитных историй «Эквифакс».

Процент граждан, которым получить кредит практически невозможно, увеличился с 6,9% до 8,5%.

Доля заемщиков, которые смогут получить кредит без проблем, снизилась, при этом, за первое полугодие 2019 года до 10,8% с уровня в 15%, зафиксированного годом ранее.

В исследовании сказано: «Снижение за последний год доли потребителей, которым банки, как правило, не отказывают в предоставлении кредитов может быть связано как с привлечением в банковский сектор сегментов клиентов, с которыми банки длительное время не работали, так и с ростом уровня просроченной задолженности по выдачам с осени 2018 по июнь текущего года».
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