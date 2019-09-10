Участники микрофинансового рынка положили глаз на р2р сегмент

Микрофинансовые организации всерьез задумались о выходе на рынок р2р-кредитования (кредитование граждан гражданами). Таким образом они надеются компенсировать спад доходов из-за введения усиленных регуляторных требований путем привлечения инвесторов и заемщиков. Эксперты говорят, что выход на новый для себя рынок фактически позволит МФО уйти из-под надзора Банка России, поскольку законодательство в сфере краудфандинга не распространяется на р2р сегмент.



Генеральный директор сервиса р2р-кредитования LendInvest Александр Уваров в интервью «Ъ» заявил, что любая технологически оснащенная финансовая организация может создать брендированную р2р-площадку за пару лет. Себестоимость проекта будет колебаться в пределах 15-20 млн рублей; подключение к действующей площадке или же покупка с индивидуальными настройками обойдется в 300 тысяч рублей и более, а за аренду базовой лицензии придется платить 50 тысяч рублей в месяц.



Эксперт добавляет, что участие в р2р-проектах избавляет МФО от кредитных рисков, поскольку они предоставляют лишь посреднические услуги. В то же время микрофинансисты могут самостоятельно кастомизировать площадку под свои потребности, определять виды предлагаемых продуктов, ставки и доходность.



В Центробанке указывают на то, что законодательством не предусмотрено совмещение микрофинансовой деятельности с р2р-проектами. Ввиду этого, эксперты опасаются того, что вскоре регулятор может закрыть лазейку по практике р2р-кредитования участниками микрофинансового рынка.