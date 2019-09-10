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Участники микрофинансового рынка положили глаз на р2р сегмент
10 сентября в 16:13 Банки и кредитование 2 217 Иван Тихонов
Микрофинансовые организации всерьез задумались о выходе на рынок р2р-кредитования (кредитование граждан гражданами). Таким образом они надеются компенсировать спад доходов из-за введения усиленных регуляторных требований путем привлечения инвесторов и заемщиков. Эксперты говорят, что выход на новый для себя рынок фактически позволит МФО уйти из-под надзора Банка России, поскольку законодательство в сфере краудфандинга не распространяется на р2р сегмент.
Генеральный директор сервиса р2р-кредитования LendInvest Александр Уваров в интервью «Ъ» заявил, что любая технологически оснащенная финансовая организация может создать брендированную р2р-площадку за пару лет. Себестоимость проекта будет колебаться в пределах 15-20 млн рублей; подключение к действующей площадке или же покупка с индивидуальными настройками обойдется в 300 тысяч рублей и более, а за аренду базовой лицензии придется платить 50 тысяч рублей в месяц.
Эксперт добавляет, что участие в р2р-проектах избавляет МФО от кредитных рисков, поскольку они предоставляют лишь посреднические услуги. В то же время микрофинансисты могут самостоятельно кастомизировать площадку под свои потребности, определять виды предлагаемых продуктов, ставки и доходность.
В Центробанке указывают на то, что законодательством не предусмотрено совмещение микрофинансовой деятельности с р2р-проектами. Ввиду этого, эксперты опасаются того, что вскоре регулятор может закрыть лазейку по практике р2р-кредитования участниками микрофинансового рынка.
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По Вашему мнению, насколько целесообразно микрофинансистам запускать брендированные р2р-площадки, ввиду законодательной неопределенности?
Ощущение, что с помощью регулирования пытаются решить все проблемы. Уверены, что если напринимать массу законов, ввести кучу ограничений, то жизнь сразу наладится. Компании не поспевают за нововведениями, многие просто закрываются. На их место приходят "черные кредиторы", которым наплевать на нормы и ЦБ. Уход в краудфандинг и краудинвестинг - не самый плохой сценарий, логичное развитие событий. Думается, МФО будут стремиться уходить в сектора, где нет жесткого регулирования. По типу ломбардов, которые переквалифицируются в комиссионные магазины.
По Вашему мнению, насколько целесообразно микрофинансистам запускать брендированные р2р-площадки, ввиду законодательной неопределенности?
«P2p-площадки с переменным успехом существуют уже достаточно давно, это особенная ниша, на которую был и, очевидно, будет оставаться спрос и предложение. Поэтому проведение диверсификации любого бизнеса, особенно микрофинансового, подобное должно пойти только на пользу и суть вопроса не только в законодательной неопределённости. Самое главное в современном мире - это создавать качественные и удобные сервисы для пользователей, на что в реальности способны не многие, но таким финтех компаниям успех будет гарантирован».