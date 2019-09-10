Растет просроченная задолженность граждан по кредитным картам

Средний показатель просроченной более 30 дней задолженности россиян по кредитным картам в период с января по июль текущего года превысила 3%. Об этом сказано в исследовании, проведенном бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Средний показатель по прошлому году в целом составлял 2,1%.



В материалах исследования говорится: «Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года поставили рекорд по количеству выданных карт – 1 млн ед., тогда как годом ранее были выданы «скромные» 760 тыс. карт. Возможно, за счет столь значимых объемов выдачи кредитных карт банки стараются выполнить не только бизнес-планы, но и готовятся к введению дополнительных ограничительных мер по "показателю долговой нагрузки».



Согласно данных БКИ, выдача кредитных карт за семь месяцев текущего года превысила 350 млрд рублей. За такой же период 2018 года объем выдачи составлял менее 250 млрд рублей, а в 2017 году – 165 млрд рублей.



Максимальное количество кредитных карт традиционно выдается в период с ноября по декабрь, отметили в бюро, что связано с ростом потребительского спроса, а банки выполняют годовые планы выдачи кредитных карт.