Электронные чаевые: появятся ли они в России?

Российские рестораторы сетуют на отток персонала из-за снижения количества чаевых. Все больше посетителей предпочитают расплачиваться по чеку безналичным расчетом, что автоматически лишает работников заведений вознаграждения. Дабы решить проблему, рестораторы совместно с банками начали работу по созданию технологических решений, которые бы позволили перечислять чаевые с помощью банковской карты.



Некоторые работодатели нашли решение в переводе оплаты через свою кассу, но процедура довольно сложная и не выгодная, поскольку влечет за собой оплату налогов. В ГК «Шоколадница» рассказали «Ъ», что готовы к тестированию инструмента электронных чаевых совместно с банком «Русский Стандарт» при использовании карт Visa. Представители банка указывают на то, что электронные чаевые не будут облагаться налогом, поскольку между клиентом и сотрудником заведения заключается договор дарения.



В «Фудплексе», принадлежащем «Сбербанку», разработали приложение под названием Plazius для держателей карт любой платежной системы. В Тинькофф Банке также заявили о разработке собственного технологического решения электронных чаевых.