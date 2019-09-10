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Электронные чаевые: появятся ли они в России?
12 сентября в 14:59 Банки и кредитование 2 155 Иван Тихонов
Российские рестораторы сетуют на отток персонала из-за снижения количества чаевых. Все больше посетителей предпочитают расплачиваться по чеку безналичным расчетом, что автоматически лишает работников заведений вознаграждения. Дабы решить проблему, рестораторы совместно с банками начали работу по созданию технологических решений, которые бы позволили перечислять чаевые с помощью банковской карты.
Некоторые работодатели нашли решение в переводе оплаты через свою кассу, но процедура довольно сложная и не выгодная, поскольку влечет за собой оплату налогов. В ГК «Шоколадница» рассказали «Ъ», что готовы к тестированию инструмента электронных чаевых совместно с банком «Русский Стандарт» при использовании карт Visa. Представители банка указывают на то, что электронные чаевые не будут облагаться налогом, поскольку между клиентом и сотрудником заведения заключается договор дарения.
В «Фудплексе», принадлежащем «Сбербанку», разработали приложение под названием Plazius для держателей карт любой платежной системы. В Тинькофф Банке также заявили о разработке собственного технологического решения электронных чаевых.
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По Вашему мнению, насколько перспективно сотрудничество банков с рестораторами по части введения электронных чаевых?
«Как потребитель, я очень поддерживаю эту инициативу. Впервые воспользовалась возможностью перечислить чаевые по карте 10 лет назад в Копенгагене. Это очень удобно. Учитывая рост популярности безналичных платежей в России и поддержку этого тренда платёжными системами и государством, считаю, что система электронных чаевых будет весьма востребована.
Однако при сотрудничестве банков и рестораторов возникают определенные трудности. Так, наблюдается тенденция ухода в теневую зону. Посетители кафе и ресторанов нередко сталкиваются с тем, что уже на входе их предупреждают о якобы технических сложностях с работой терминалов для безналичной оплаты. То же касается и чаевых.
Конечно, не стоит забывать про комиссию банку-эквайеру, которая снизит размер чаевых. Но лучше зарабатывать в таком формате, чем лишиться возможности получить дополнительное вознаграждение.
Рестораны, которые не испытывают проблем с приёмом карт, безусловно, поддержат проект и будут активно взаимодействовать с банками, чтобы дополнительно мотивировать своих сотрудников».
По Вашему мнению, насколько перспективно сотрудничество банков с рестораторами по части введения электронных чаевых?
Реализация системы электронных чаевых является важной задачей ресторанного бизнеса. Для официантов большую часть заработной платы составляют именно чаевые. Они стимулируют официантов работать качественно, что оказывает сильное влияние на такую характеристику заведения как "сервис". Доля клиентов, оплачивающих счет картой, составляет около 60%, что существенно сказывается на объеме вознаграждения официантов в отрицательную сторону. Перспектива решения проблемы с помощью банковской системы возможно, многое будет зависеть от способа реализации задачи. Например, скачивать дополнительное приложение, вводить данные карты ради чаевых – это слишком много лишних усилий, а так как чаевые не являются неотъемлемой частью счета, то массовости ожидать тут не стоит. Возможным решением будет создание дополнительного банковского продукта специально для ресторанного бизнеса, который позволит принимать чаевые без проблем для потребителя, но тут же встает вопрос о технических возможностях банка. В общем, не стоит ожидать идеальное решение без погрешностей, однако так как частный бизнес всегда сильнее мотивирован на решение задач, система будет совершенствоваться.